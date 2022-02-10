Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 21 вересня

За даними РНБО на понеділок, 21 вересня, в Україні зафіксували 2 675 випадків зараження COVID-19.
Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 275, у Харківській області - 245, у Львівській області - 201, у Тернопільській та Хмельницькій областях - по 192 і в Одеській області - 188.
Областей, де не зафіксовано нових випадків COVID-19, немає. Тобто за останні 24 години коронавірус виявили у всіх без винятку регіонах України. Найменше випадків коронавірусу (менше ніж 10) зафіксували в 3 областях: по 5 - в Луганській і Херсонській і 8 - в Кіровоградській.
Летальні випадки зафіксували у 12 областях і в столиці:
Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 275, у Харківській області - 245, у Львівській області - 201, у Тернопільській та Хмельницькій областях - по 192 і в Одеській області - 188.
Областей, де не зафіксовано нових випадків COVID-19, немає. Тобто за останні 24 години коронавірус виявили у всіх без винятку регіонах України. Найменше випадків коронавірусу (менше ніж 10) зафіксували в 3 областях: по 5 - в Луганській і Херсонській і 8 - в Кіровоградській.
Летальні випадки зафіксували у 12 областях і в столиці:
5 - у Львівській,
по 3 - у Вінницькій, Волинській та Івано-Франківській областях,
по 2 - в Тернопільській, Миколаївській областях та Києві,
по 1 смерті - в Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській, Харківській і Чернівецькій областях.
Статистика COVID-19 в регіонах станом на 21 вересня (загальна кількість інфікованих і за добу):
г. Київ - 19758 (+275)
Вінницька область - 5322 (+54)
Волинська область - 6936 (+80)
Дніпропетровська область - 4118 (+136)
Донецька область - 2480 (50)
Житомирська область - 5059 (+71)
Закарпатська область - 9189 (+35)
Запорізька область - 2934 (+55)
Івано-Франківська область - 12538 (+156)
Кіровоградська область - 993 (8)
Київська область - 7880 (+136)
Львівська область - 18518 (+201)
Луганська область - 759 (+5)
Миколаївська область - 2551 (+82)
Одеська область - 11610 (+188)
Полтавська область - 1534 (+35)
Рівненська область - 11242 (+118)
Сумська область - 3117 (+94)
Тернопільська область - 11439 (+192)
Харківська область - 15133 (+245)
Херсонська область - 818 (+5)
Хмельницька область - 4823 (+192)
Чернівецька область - 13165 (+123)
Черкаська область - 3096 (+61)
Чернігівська область - 3341 (+78)
Статистика COVID-19 в регіонах станом на 21 вересня (загальна кількість інфікованих і за добу):
г. Київ - 19758 (+275)
Вінницька область - 5322 (+54)
Волинська область - 6936 (+80)
Дніпропетровська область - 4118 (+136)
Донецька область - 2480 (50)
Житомирська область - 5059 (+71)
Закарпатська область - 9189 (+35)
Запорізька область - 2934 (+55)
Івано-Франківська область - 12538 (+156)
Кіровоградська область - 993 (8)
Київська область - 7880 (+136)
Львівська область - 18518 (+201)
Луганська область - 759 (+5)
Миколаївська область - 2551 (+82)
Одеська область - 11610 (+188)
Полтавська область - 1534 (+35)
Рівненська область - 11242 (+118)
Сумська область - 3117 (+94)
Тернопільська область - 11439 (+192)
Харківська область - 15133 (+245)
Херсонська область - 818 (+5)
Хмельницька область - 4823 (+192)
Чернівецька область - 13165 (+123)
Черкаська область - 3096 (+61)
Чернігівська область - 3341 (+78)
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