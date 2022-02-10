Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 21 вересня

10:01 21 вересень Київ, Україна





Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 275, у Харківській області - 245, у Львівській області - 201, у Тернопільській та Хмельницькій областях - по 192 і в Одеській області - 188.



Областей, де не зафіксовано нових випадків COVID-19, немає. Тобто за останні 24 години коронавірус виявили у всіх без винятку регіонах України. Найменше випадків коронавірусу (менше ніж 10) зафіксували в 3 областях: по 5 - в Луганській і Херсонській і 8 - в Кіровоградській.



Летальні випадки зафіксували у 12 областях і в столиці: За даними РНБО на понеділок, 21 вересня, в Україні зафіксували 2 675 випадків зараження COVID-19 Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Києві - 275, у Харківській області - 245, у Львівській області - 201, у Тернопільській та Хмельницькій областях - по 192 і в Одеській області - 188.Областей, де не зафіксовано нових випадків COVID-19, немає. Тобто за останні 24 години коронавірус виявили у всіх без винятку регіонах України. Найменше випадків коронавірусу (менше ніж 10) зафіксували в 3 областях: по 5 - в Луганській і Херсонській і 8 - в Кіровоградській.

5 - у Львівській,

по 3 - у Вінницькій, Волинській та Івано-Франківській областях,

по 2 - в Тернопільській, Миколаївській областях та Києві,

по 1 смерті - в Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській, Харківській і Чернівецькій областях.



Статистика COVID-19 в регіонах станом на 21 вересня (загальна кількість інфікованих і за добу):

г. Київ - 19758 (+275)

Вінницька область - 5322 (+54)

Волинська область - 6936 (+80)

Дніпропетровська область - 4118 (+136)

Донецька область - 2480 (50)

Житомирська область - 5059 (+71)

Закарпатська область - 9189 (+35)

Запорізька область - 2934 (+55)

Івано-Франківська область - 12538 (+156)

Кіровоградська область - 993 (8)

Київська область - 7880 (+136)

Львівська область - 18518 (+201)

Луганська область - 759 (+5)

Миколаївська область - 2551 (+82)

Одеська область - 11610 (+188)

Полтавська область - 1534 (+35)

Рівненська область - 11242 (+118)

Сумська область - 3117 (+94)

Тернопільська область - 11439 (+192)

Харківська область - 15133 (+245)

Херсонська область - 818 (+5)

Хмельницька область - 4823 (+192)

Чернівецька область - 13165 (+123)

Черкаська область - 3096 (+61)

Чернігівська область - 3341 (+78)