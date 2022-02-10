Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 19 вересня

08:51 19 вересень Київ, Україна

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні 169 472 підтверджених випадки COVID-19.



Детальна ситуація з інфікуванням коронавірусом в областях виглядає наступним чином:



Вінницька обл - 5114 (+75)

Волинська обл - 6689 (+96)

Дніпропетровська обл - 3765 (+112)

Донецька обл - 2313 (41)

Житомирська обл - 4774 (+118)

Закарпатська обл - 9031 (100)

Запорізька обл - 2748 (+75)

Івано-Франківська обл - 12031 (+175)

Кіровоградська обл - 967 (+16)

м. Київ - 18740 (+291)

Київська обл - 7476 (+134)

Львівська обл - 17869 (+205)

Луганська обл - 706 (+17)

Миколаївська обл - 2320 (+68)

Одеська обл - 10924 (+322)

Полтавська обл - 1390 (27)

Рівненська обл - 10917 (+120)

Сумська обл - 2807 (+83)

Тернопільська обл - 10705 (+311)

Харківська обл - 14264 (+349)

Херсонська обл - 766 (+29)

Хмельницька обл - 4339 (+141)

Чернівецька обл - 12793 (+153)

Черкаська обл - 2891 (+71)

Чернігівська обл - 3133 (+99)