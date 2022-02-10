Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 19 вересня

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні 169 472 підтверджених випадки COVID-19.
Детальна ситуація з інфікуванням коронавірусом в областях виглядає наступним чином:
Детальна ситуація з інфікуванням коронавірусом в областях виглядає наступним чином:
Вінницька обл - 5114 (+75)
Волинська обл - 6689 (+96)
Дніпропетровська обл - 3765 (+112)
Донецька обл - 2313 (41)
Житомирська обл - 4774 (+118)
Закарпатська обл - 9031 (100)
Запорізька обл - 2748 (+75)
Івано-Франківська обл - 12031 (+175)
Кіровоградська обл - 967 (+16)
м. Київ - 18740 (+291)
Київська обл - 7476 (+134)
Львівська обл - 17869 (+205)
Луганська обл - 706 (+17)
Миколаївська обл - 2320 (+68)
Одеська обл - 10924 (+322)
Полтавська обл - 1390 (27)
Рівненська обл - 10917 (+120)
Сумська обл - 2807 (+83)
Тернопільська обл - 10705 (+311)
Харківська обл - 14264 (+349)
Херсонська обл - 766 (+29)
Хмельницька обл - 4339 (+141)
Чернівецька обл - 12793 (+153)
Черкаська обл - 2891 (+71)
Чернігівська обл - 3133 (+99)
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