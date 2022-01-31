Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях на 16 вересня

09:55 16 вересень Київ, Україна

В Україні за минулу добу зафіксували 2 958 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Померли 76 осіб - це новий антирекорд, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у середу, 16 вересня.



За останні 24 години найбільше хворих виявили в Тернопільській області (380), Києві (356), Одеській області (284) та Харківській області (272).



При цьому за добу одужали 1 514 осіб. Це теж новий рекорд. За весь час кількість пацієнтів, що одужали, досягла 72 324. Зараз на коронавірус хворіють 86 996 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 1368.



Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:



Вінницька обл - 4976 (+89)

Волинська обл - 6504 (+76)

Дніпропетровська обл - 3539 (+109)

Донецька обл - 2180 (+26)

Житомирська обл - 4543 (+73)

Закарпатська обл - 8829 (+73)

Запорізька обл - 2591 (+88)

Івано-Франківська обл - 11677 (+167)

Кіровоградська обл - 934 (+5)

Київ - 18070 (+356)

Київська обл - 7207 (+128)

Львівська обл - 17430 (+187)

Луганська обл - 653 (+33)

Миколаївська обл - 2171 (+57)

Одеська обл - 10277 (+284)

Полтавська обл - 1307 (+54)

Рівненська обл - 10707 (+72)

Сумська обл - 2640 (+87)

Тернопільська обл - 10004 (+380)

Харківська обл - 13432 (+272)

Херсонська обл - 702 (41)

Хмельницька обл - 4133 (+75)

Чернівецька обл - 12493 (+99)

Черкаська обл - 2739 (+51)

Чернігівська обл - 2 922 (+76)