Коронавірус в Україні: статистика захворюваності по областях

09:20 07 вересень Київ, Україна

За даними на 09:00 7 вересня, в Україні підтверджені 138 068 випадків захворювання на COVID-19, з них 2877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2174 нових випадків зараження.



Упродовж минулої доби найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили в Києві, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській, Сумській і Рівненській областях.



Антирекорд захворюваності встановлений в Сумській області - 105 нових випадків за добу.



У Києві захворювання виявили у 244 осіб.



У Львівській області зафіксували 186 випадків інфікування за добу.



У Тернопільській області коронавірус діагностували у 165 осіб.



У Чернівецькій області діагноз підтвердили у 163 осіб.



В Одеській області за добу виявили 145 нових випадків зараження.



У Харківській області захворювання виявили у 139 осіб.



У Рівненській області коронавірус діагностували у 102 осіб за добу.





