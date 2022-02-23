Коронавірус в Україні: статистика по регіонах на 30 вересня

За даними системи моніторингу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), опублікованими 30 вересня, за минулу добу в Україні підтверджено 4027 випадків коронавірусної інфекції.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла в країні 208 959.
За добу в Україні видужали 2110 інфікованих коронавірусом, загальна кількість тих, хто позбавився від хвороби - 92 360.
За офіційними даними РНБО ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах виглядає так:
Вінницька область - 6194;
Волинська область - 8059;
Дніпропетровська область - 5822;
Донецька область - 3477;
Житомирська область - 5923;
Закарпатська область - 9819;
Запорізька область - 3995;
Івано-Франківська область - 13 700;
Київ - 22 778;
Київська область - 9139;
Кіровоградська область - 1108;
Луганська область - 1 049;
Львівська область - 20 350;
Миколаївська область - 3163;
Одеська область - 13 529;
Полтавська область - 2231;
Рівненська область - 12 411;
Сумська область - 4223;
Тернопільська область - 13 514;
Харківська область - 18 628;
Херсонська область - 1134;
Хмельницька область - 6068;
Черкаська область - 4022;
Чернівецька область - 14 446;
Чернігівська область - 4127.
Добою раніше в Україні виявили 3627 нових випадків інфікування коронавірусом.
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