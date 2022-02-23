Коронавірус в Україні: статистика по регіонах на 30 вересня

09:46 30 вересень Київ, Україна

За даними системи моніторингу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), опублікованими 30 вересня, за минулу добу в Україні підтверджено 4027 випадків коронавірусної інфекції.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла в країні 208 959.



За добу в Україні видужали 2110 інфікованих коронавірусом, загальна кількість тих, хто позбавився від хвороби - 92 360.



За офіційними даними РНБО ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах виглядає так:



Вінницька область - 6194;

Волинська область - 8059;

Дніпропетровська область - 5822;

Донецька область - 3477;

Житомирська область - 5923;

Закарпатська область - 9819;

Запорізька область - 3995;

Івано-Франківська область - 13 700;

Київ - 22 778;

Київська область - 9139;

Кіровоградська область - 1108;

Луганська область - 1 049;

Львівська область - 20 350;

Миколаївська область - 3163;

Одеська область - 13 529;

Полтавська область - 2231;

Рівненська область - 12 411;

Сумська область - 4223;

Тернопільська область - 13 514;

Харківська область - 18 628;

Херсонська область - 1134;

Хмельницька область - 6068;

Черкаська область - 4022;

Чернівецька область - 14 446;

Чернігівська область - 4127.



Добою раніше в Україні виявили 3627 нових випадків інфікування коронавірусом.





