Коронавірус в Україні: сьогодні антирекорд року - 16 669 інфікованих

08:49 25 березень Київ, Україна





Дані в четвер, 25 березня, оприлюднив міністр охорони здоров'я України



"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня 2021 року", - повідомив Степанов.



Також за минулу добу:



госпіталізовані - 4838 осіб;

летальних випадків - 362;

одужали - 6748 осіб;

здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847). За минулу добу в Україні зафіксовано найбільшу кількість інфікованих коронавірусом протягом 2021 року.Дані в четвер, 25 березня, оприлюднив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook."16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня 2021 року", - повідомив Степанов.Також за минулу добу:госпіталізовані - 4838 осіб;летальних випадків - 362;одужали - 6748 осіб;здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 1 596 575 осіб;

одужали - 1 283 020 осіб;

летальних випадків - 31 135;

проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.



За словами Степанова, за минулу добу захворіли 786 дітей і 446 медпрацівників.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



Київ - 1267 випадків;

Вінницька область - 772 випадки;

Волинська область - 349 випадків;

Дніпропетровська область - 892 випадки;

Донецька область - 778 випадків;

Житомирська область - 1136 випадків;

Закарпатська область - 668 випадків;

Запорізька область - 488 випадків;

Івано-Франківська область - 512 випадків;

Київська область - 872 випадки;

Кіровоградська область - 184 випадки;

Луганська область - 141 випадок;

Львівська область - 1032 випадки;

Миколаївська область - 377 випадків;

Одеська область - 1235 випадків;

Полтавська область - 521 випадок;

Рівненська область - 626 випадків;

Сумська область - 613 випадків;

Тернопільська область - 531 випадок;

Харківська область - 918 випадків;

Херсонська область - 168 випадків;

Хмельницька область - 989 випадків;

Черкаська область - 509 випадків;

Чернівецька область - 543 випадки;

Чернігівська область - 548 випадків.







Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.