Коронавірус в Україні: сьогодні антирекорд року - 16 669 інфікованих

За минулу добу в Україні зафіксовано найбільшу кількість інфікованих коронавірусом протягом 2021 року.
Дані в четвер, 25 березня, оприлюднив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 4838 осіб;
летальних випадків - 362;
одужали - 6748 осіб;
здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).
Дані в четвер, 25 березня, оприлюднив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 4838 осіб;
летальних випадків - 362;
одужали - 6748 осіб;
здійснено тестувань за добу - 128 615 (в тому числі методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 596 575 осіб;
одужали - 1 283 020 осіб;
летальних випадків - 31 135;
проведено ПЛР-тестів - 7 836 049.
За словами Степанова, за минулу добу захворіли 786 дітей і 446 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1267 випадків;
Вінницька область - 772 випадки;
Волинська область - 349 випадків;
Дніпропетровська область - 892 випадки;
Донецька область - 778 випадків;
Житомирська область - 1136 випадків;
Закарпатська область - 668 випадків;
Запорізька область - 488 випадків;
Івано-Франківська область - 512 випадків;
Київська область - 872 випадки;
Кіровоградська область - 184 випадки;
Луганська область - 141 випадок;
Львівська область - 1032 випадки;
Миколаївська область - 377 випадків;
Одеська область - 1235 випадків;
Полтавська область - 521 випадок;
Рівненська область - 626 випадків;
Сумська область - 613 випадків;
Тернопільська область - 531 випадок;
Харківська область - 918 випадків;
Херсонська область - 168 випадків;
Хмельницька область - 989 випадків;
Черкаська область - 509 випадків;
Чернівецька область - 543 випадки;
Чернігівська область - 548 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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