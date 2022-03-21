Коронавірус в Україні. Сьогодні 6677 нових випадків

27 жовтня (станом на 9:00) в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 677 нових випадків. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 799 людей.
Статистика коронавірусу по регіонах:
- Вінницька обл - 9506 (+105)
- Волинська обл - 12635 (+232)
- Дніпропетровська обл - 13418 (+274)
- Донецька обл - 8819 (+118)
- Житомирська обл - 12878 (+345)
- Закарпатська обл - 13345 (+201)
- Запорізька обл - 8463 (+331)
- Івано-Франківська обл - 18915 (+325)
- Кіровоградська обл - 2157 (+43)
- Київ - 34887 (+525)
- Київська обл - 15156 (+311)
- Львівська обл - 28086 (+478)
- Луганська обл - 3321 (+88)
- Миколаївська обл - 7194 (125)
- Одеська обл - 22640 (+461)
- Полтавська обл - 8350 (+294)
- Рівненська обл - 18003 (+273)
- Сумська обл - 10810 (+205)
- Тернопільська обл - 19522 (+261)
- Харківська обл - 33806 (+556)
- Херсонська обл - 3344 (+108)
- Хмельницька обл - 13845 (+363)
- Чернівецька обл - 20117 (+389)
- Черкаська обл - 8301 (+154)
- Чернігівська обл - 8083 (+112)
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