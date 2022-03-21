Коронавірус в Україні. Сьогодні 6677 нових випадків

09:28 27 жовтня Київ, Україна

27 жовтня (станом на 9:00) в Україні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 677 нових випадків. Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 799 людей.

Статистика коронавірусу по регіонах:
  • Вінницька обл - 9506 (+105)
  • Волинська обл - 12635 (+232)
  • Дніпропетровська обл - 13418 (+274)
  • Донецька обл - 8819 (+118)
  • Житомирська обл - 12878 (+345)
  • Закарпатська обл - 13345 (+201)
  • Запорізька обл - 8463 (+331)
  • Івано-Франківська обл - 18915 (+325)
  • Кіровоградська обл - 2157 (+43)
  • Київ - 34887 (+525)
  • Київська обл - 15156 (+311)
  • Львівська обл - 28086 (+478)
  • Луганська обл - 3321 (+88)
  • Миколаївська обл - 7194 (125)
  • Одеська обл - 22640 (+461)
  • Полтавська обл - 8350 (+294)
  • Рівненська обл - 18003 (+273)
  • Сумська обл - 10810 (+205)
  • Тернопільська обл - 19522 (+261)
  • Харківська обл - 33806 (+556)
  • Херсонська обл - 3344 (+108)
  • Хмельницька обл - 13845 (+363)
  • Чернівецька обл - 20117 (+389)
  • Черкаська обл - 8301 (+154)
  • Чернігівська обл - 8083 (+112)