Коронавірус в Україні: зростає кількість хворих

09:45 20 жовтня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу зафіксовано 5469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



В Україні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5786 летальних, 129 533 пацієнти одужали. Всього проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 3044 пацієнти.



Зараз коронавірусна хвороба виявлена:



🔺Вінницька область - 8523

🔺Волинська область - 11164

🔺Дніпропетровська область - 11393

🔺Донецька область - 7389

🔺Житомирська область - 10 471

🔺Закарпатська область - 11 956

🔺Запорізька область - 6616

🔺Івано-Франківська область - 16 987

🔺Кіровоградська область - 1642

🔺м. Київ - 31310

🔺Київська область - 13 166

🔺Львівська область - 25392

🔺Луганська область - 2576

🔺Миколаївська область - 6053

🔺Одеська область - 19343

🔺Полтавська область - 6300

🔺Рівненська область - 16184

🔺Сумська область - 9321

🔺Тернопільська область - 17 738

🔺Харківська область - 29 559

🔺Херсонська область - 2629

🔺Хмельницька область - 11 239

🔺Чернівецька область - 18 081

🔺Черкаська область - 7095

🔺Чернігівська область - 6980

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 жовтня в Центр надійшло 6039 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.