Коронавірус в Україні: зростає кількість хворих

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу зафіксовано 5469 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5786 летальних, 129 533 пацієнти одужали. Всього проведено 2 847 376 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 3044 пацієнти.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
🔺Вінницька область - 8523
🔺Волинська область - 11164
🔺Дніпропетровська область - 11393
🔺Донецька область - 7389
🔺Житомирська область - 10 471
🔺Закарпатська область - 11 956
🔺Запорізька область - 6616
🔺Івано-Франківська область - 16 987
🔺Кіровоградська область - 1642
🔺м. Київ - 31310
🔺Київська область - 13 166
🔺Львівська область - 25392
🔺Луганська область - 2576
🔺Миколаївська область - 6053
🔺Одеська область - 19343
🔺Полтавська область - 6300
🔺Рівненська область - 16184
🔺Сумська область - 9321
🔺Тернопільська область - 17 738
🔺Харківська область - 29 559
🔺Херсонська область - 2629
🔺Хмельницька область - 11 239
🔺Чернівецька область - 18 081
🔺Черкаська область - 7095
🔺Чернігівська область - 6980
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 жовтня в Центр надійшло 6039 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 жовтня в Центр надійшло 6039 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 379 315 повідомлень про підозру на COVID-19.
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