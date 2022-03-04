Коронавірус в Україні продовжує відступати: менше 1 тис. COVID-випадків за добу

Схоже, що коронавірус в Україні почав здавати свої позиції. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу медично підтверджені 937 випадків інфікування коронавірусом. Серед них - 50 дітей і 28 медпрацівників.
За минулі 24 години вірус забрав життя 42 українців. Всього від COVID-19 з початку пандемії померли 51 182 особи.
Також за минулу добу госпіталізовано 994 особи; з хворобою впоралися 4 516 осіб.
За цю добу протестовано:
- методом ПЛР - 16 749 осіб,
- методом ІФА - 3 953 особи,
- експрес-тестами - 11 567 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (131), в Києві (102), а також у Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.
Кількість випадків на добу:
- Київ - 102
- Вінницька область - 16
- Волинська область - 21
- Дніпропетровська область - 131
- Донецька область - 37
- Житомирська область - 42
- Закарпатська область - 0
- Запорізька область - 15
- Івано-Франківська область - 21
- Київська область - 81
- Кіровоградська область - 12
- Луганська область - 3
- Львівська область - 28
- Миколаївська область - 79
- Одеська область - 21
- Полтавська область - 12
- Рівненська область - 29
- Сумська область - 51
- Тернопільська область - 43
- Харківська область - 32
- Херсонська область - 61
- Хмельницька область - 35
- Черкаська область - 19
- Чернівецька область - 24
- Чернігівська область - 22
За весь час пандемії в Україні заразилися 2 214 517 осіб. Недугу здолали 2 093 228 осіб; проведено ПЛР-тестів - 10 336 155.
В Україні 15 регіонів в "зеленій" зоні карантину.
Додамо, в світі вже 173,3 мільйона випадків коронавірусу.
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