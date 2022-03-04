Коронавірус в Україні продовжує відступати: менше 1 тис. COVID-випадків за добу

08:43 06 червень Київ, Україна

Схоже, що коронавірус в Україні почав здавати свої позиції. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу медично підтверджені 937 випадків інфікування коронавірусом. Серед них - 50 дітей і 28 медпрацівників.

За минулі 24 години вірус забрав життя 42 українців. Всього від COVID-19 з початку пандемії померли 51 182 особи.

Також за минулу добу госпіталізовано 994 особи; з хворобою впоралися 4 516 осіб.

За цю добу протестовано:

  • методом ПЛР - 16 749 осіб,
  • методом ІФА - 3 953 особи,
  • експрес-тестами - 11 567 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (131), в Києві (102), а також у Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Кількість випадків на добу:

  • Київ - 102
  • Вінницька область - 16
  • Волинська область - 21
  • Дніпропетровська область - 131
  • Донецька область - 37
  • Житомирська область - 42
  • Закарпатська область - 0
  • Запорізька область - 15
  • Івано-Франківська область - 21
  • Київська область - 81
  • Кіровоградська область - 12
  • Луганська область - 3
  • Львівська область - 28
  • Миколаївська область - 79
  • Одеська область - 21
  • Полтавська область - 12
  • Рівненська область - 29
  • Сумська область - 51
  • Тернопільська область - 43
  • Харківська область - 32
  • Херсонська область - 61
  • Хмельницька область - 35
  • Черкаська область - 19
  • Чернівецька область - 24
  • Чернігівська область - 22

За весь час пандемії в Україні заразилися 2 214 517 осіб. Недугу здолали 2 093 228 осіб; проведено ПЛР-тестів - 10 336 155.

В Україні 15 регіонів в "зеленій" зоні карантину.

Додамо, в світі вже 173,3 мільйона випадків коронавірусу.