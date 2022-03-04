Коронавірус в Україні продовжує відступати: менше 1 тис. COVID-випадків за добу

08:43 06 червень Київ, Україна

Схоже, що коронавірус в Україні почав здавати свої позиції. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу медично підтверджені 937 випадків інфікування коронавірусом. Серед них - 50 дітей і 28 медпрацівників.

За минулі 24 години вірус забрав життя 42 українців. Всього від COVID-19 з початку пандемії померли 51 182 особи.

Також за минулу добу госпіталізовано 994 особи; з хворобою впоралися 4 516 осіб.

За цю добу протестовано:

методом ПЛР - 16 749 осіб,

методом ІФА - 3 953 особи,

експрес-тестами - 11 567 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (131), в Києві (102), а також у Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Кількість випадків на добу:

Київ - 102

Вінницька область - 16

- 16 Волинська область - 21

Дніпропетровська область - 131

Донецька область - 37

Житомирська область - 42

Закарпатська область - 0

Запорізька область - 15

Івано-Франківська область - 21

Київська область - 81

Кіровоградська область - 12

Луганська область - 3

Львівська область - 28

Миколаївська область - 79

Одеська область - 21

Полтавська область - 12

Рівненська область - 29

Сумська область - 51

Тернопільська область - 43

Харківська область - 32

Херсонська область - 61

Хмельницька область - 35

Черкаська область - 19

Чернівецька область - 24

Чернігівська область - 22

За весь час пандемії в Україні заразилися 2 214 517 осіб. Недугу здолали 2 093 228 осіб; проведено ПЛР-тестів - 10 336 155.

В Україні 15 регіонів в "зеленій" зоні карантину.

Додамо, в світі вже 173,3 мільйона випадків коронавірусу.