Коронавірус в Україні. Новий добовий антирекорд - 11 057 випадків зараження

Міністерство охорони здоров'я відзвітувало про швидкість поширення пандемії коронавірусу в Україні. За минулу добу зафіксували 11 057 нових випадків зараження COVID-19.
"Зокрема, захворіли 428 дітей і 564 медпрацівники. Також за останню добу госпіталізовано - 1 509 людей, летальних випадків - 198, одужали - 6 235 людей", - розповів Степанов.
З початку пандемії заразилися вже 500 865 осіб, померло - 9 145, одужали - 227 694.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька - 13153 (+183)
Волинська - 17610 (+374)
Дніпропетровська - 19169 (+479)
Донецька - 15478 (+412)
Житомирська - 20589 (+395)
Закарпатська - 18470 (+414)
Запорізька - 16084 (+799)
Івано-Франківська - 26252 (+609)
Київ - 47563 (+931)
Київська - 22431 (+700)
Кіровоградська - 3422 (+142)
Луганська - 4822 (+84)
Львівська - 35535 (+547)
Миколаївська - 11373 (+281)
Одеська - 30704 (+663)
Полтавська - 13767 (+624)
Рівненська - 23585 (+550)
Сумська - 16101 (+439)
Тернопільська - 22789 (+249)
Харківська - 45469 (+521)
Херсонська - 6272 (+197)
Хмельницька - 21392 (+566)
Черкаська - 11 323 (260)
Чернівецька - 26699 (+398)
Чернігівська - 10804 (+240)
"Зокрема, захворіли 428 дітей і 564 медпрацівники. Також за останню добу госпіталізовано - 1 509 людей, летальних випадків - 198, одужали - 6 235 людей", - розповів Степанов.
З початку пандемії заразилися вже 500 865 осіб, померло - 9 145, одужали - 227 694.
Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька - 13153 (+183)
Волинська - 17610 (+374)
Дніпропетровська - 19169 (+479)
Донецька - 15478 (+412)
Житомирська - 20589 (+395)
Закарпатська - 18470 (+414)
Запорізька - 16084 (+799)
Івано-Франківська - 26252 (+609)
Київ - 47563 (+931)
Київська - 22431 (+700)
Кіровоградська - 3422 (+142)
Луганська - 4822 (+84)
Львівська - 35535 (+547)
Миколаївська - 11373 (+281)
Одеська - 30704 (+663)
Полтавська - 13767 (+624)
Рівненська - 23585 (+550)
Сумська - 16101 (+439)
Тернопільська - 22789 (+249)
Харківська - 45469 (+521)
Херсонська - 6272 (+197)
Хмельницька - 21392 (+566)
Черкаська - 11 323 (260)
Чернівецька - 26699 (+398)
Чернігівська - 10804 (+240)
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