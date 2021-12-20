Коронавірус в Україні не здає своїх позицій: за добу 725 смертей

09:58 19 листопад Київ, Україна

Коронавірус в Україні не здає своїх позицій. Схоже, що знайшов собі благодатний край, де йому не дуже загрожує масова вакцинація. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за добу 18 листопада COVID-захворюваність в Україні склала 20 050 осіб, до яких увійшли 1 555 дітей та 331 медпрацівник.

Минулої доби відправлено на лікарняні ліжка 3 637, а одужали – 22 304 особи.

На жаль, за цю ж добу від коронавірусу померло 725 українців. А за весь період пандемії жертвами COVID-19 стали 80231 наших громадян.

Добова захворюваність у областях:

  • Київ – 1782
  • Вінницька – 973
  • Волинська – 589
  • Дніпропетровська – 1943
  • Донецька – 1057
  • Житомирська – 509
  • Закарпатська – 514
  • Запорізька – 1187
  • Івано-Франківська – 838
  • Київська – 945
  • Кіровоградська – 241
  • Луганська – 278
  • Львівська – 1017
  • Миколаївська – 909
  • Одеська – 916
  • Полтавська – 1050
  • Рівненська – 782
  • Сумська – 662
  • Тернопільська – 396
  • Харківська – 726
  • Херсонська – 308
  • Хмельницька – 818
  • Черкаська – 681
  • Чернівецька – 237
  • Чернігівська – 692

З початку пандемії коронавірусу в Україні

  • захворіло – 3304058 осіб;
  • вилікувалися – 2726521 особа;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.

Як стало відомо, Крим переживає зараз черговий рекорд COVID-захворювання. Усього ж з початку пандемії захворіло 111 248 жителів півострова. За минулу добу в Криму померло від коронавірусу 23 особи.