Коронавірус в Україні не здає своїх позицій: за добу 725 смертей

Коронавірус в Україні не здає своїх позицій. Схоже, що знайшов собі благодатний край, де йому не дуже загрожує масова вакцинація. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за добу 18 листопада COVID-захворюваність в Україні склала 20 050 осіб, до яких увійшли 1 555 дітей та 331 медпрацівник.

Минулої доби відправлено на лікарняні ліжка 3 637, а одужали – 22 304 особи.

На жаль, за цю ж добу від коронавірусу померло 725 українців. А за весь період пандемії жертвами COVID-19 стали 80231 наших громадян.

Добова захворюваність у областях:

Київ – 1782

Вінницька – 973

Волинська – 589

Дніпропетровська – 1943

Донецька – 1057

Житомирська – 509

Закарпатська – 514

Запорізька – 1187

Івано-Франківська – 838

Київська – 945

Кіровоградська – 241

Луганська – 278

Львівська – 1017

Миколаївська – 909

Одеська – 916

Полтавська – 1050

Рівненська – 782

Сумська – 662

Тернопільська – 396

Харківська – 726

Херсонська – 308

Хмельницька – 818

Черкаська – 681

Чернівецька – 237

Чернігівська – 692

З початку пандемії коронавірусу в Україні

захворіло – 3304058 осіб;

вилікувалися – 2726521 особа;

проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.

Як стало відомо, Крим переживає зараз черговий рекорд COVID-захворювання. Усього ж з початку пандемії захворіло 111 248 жителів півострова. За минулу добу в Криму померло від коронавірусу 23 особи.