Коронавірус в Україні не здає своїх позицій: за добу 725 смертей

Коронавірус в Україні не здає своїх позицій. Схоже, що знайшов собі благодатний край, де йому не дуже загрожує масова вакцинація. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за добу 18 листопада COVID-захворюваність в Україні склала 20 050 осіб, до яких увійшли 1 555 дітей та 331 медпрацівник.
Минулої доби відправлено на лікарняні ліжка 3 637, а одужали – 22 304 особи.
На жаль, за цю ж добу від коронавірусу померло 725 українців. А за весь період пандемії жертвами COVID-19 стали 80231 наших громадян.
Добова захворюваність у областях:
- Київ – 1782
- Вінницька – 973
- Волинська – 589
- Дніпропетровська – 1943
- Донецька – 1057
- Житомирська – 509
- Закарпатська – 514
- Запорізька – 1187
- Івано-Франківська – 838
- Київська – 945
- Кіровоградська – 241
- Луганська – 278
- Львівська – 1017
- Миколаївська – 909
- Одеська – 916
- Полтавська – 1050
- Рівненська – 782
- Сумська – 662
- Тернопільська – 396
- Харківська – 726
- Херсонська – 308
- Хмельницька – 818
- Черкаська – 681
- Чернівецька – 237
- Чернігівська – 692
З початку пандемії коронавірусу в Україні
- захворіло – 3304058 осіб;
- вилікувалися – 2726521 особа;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 461 886.
Як стало відомо, Крим переживає зараз черговий рекорд COVID-захворювання. Усього ж з початку пандемії захворіло 111 248 жителів півострова. За минулу добу в Криму померло від коронавірусу 23 особи.
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