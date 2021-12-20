Коронавірус в Україні: медики повідомили про зниження захворюваності - 7 464 особи за добу

За даними МОЗ, за минулу добу, 21 листопада, в Україні 7 464 нових випадки інфікування коронавірусом.
Також серед інфікованих 579 дітей.
Медики повідомили про 2 501 госпіталізацію, 326 летальних наслідків та про 10 540 одужалих.
Максимальна кількість хворих на коронавірус зафіксована в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.
Усього з початку пандемії в Україні:
захворіло – 3,3 млн осіб;
вилікувалося – майже 2,8 млн осіб;
померло – 81598.
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