Коронавірус в Україні: медики повідомили про зниження захворюваності - 7 464 особи за добу

За даними МОЗ, за минулу добу, 21 листопада, в Україні 7 464 нових випадки інфікування коронавірусом.

Також серед інфікованих 579 дітей.

Медики повідомили про 2 501 госпіталізацію, 326 летальних наслідків та про 10 540 одужалих.

Максимальна кількість хворих на коронавірус зафіксована в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Усього з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3,3 млн осіб;

вилікувалося – майже 2,8 млн осіб;

померло – 81598.