Коронавірус в Україні: медики повідомили про 5 804 інфікованих та 297 померлих

08:41 29 листопад Київ, Україна

За даними українського МОЗ, у країні спостерігається традиційний на вихідних спад захворюваності. Минулої доби коронавірусом заразилися 5 804 особи, серед них 530 дітей.



Максимальна кількість інфікованих за добу 28 листопада виявлена у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Вінницькій областях та у столиці.



Всього з початку пандемії в Україні захворіло 3 427 827 осіб, померло від ускладнень, спричинених вірусом, 85 414 осіб, змогли подолати його 2 920 714 осіб.