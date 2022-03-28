Коронавірус в Україні: інфіковано 696 осіб, в тому числі 36 дітей

08:39 02 липня Київ, Україна

Незважаючи на те, що захворюваність на COVID-19 в Україні вийшла на відносно стабільний рівень, кількість інфікувань серед дітей неухильно зростає.



Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 липня.

Так, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 696 осіб, серед них 36 дітей, також зафіксовано 33 летальних випадки, 1 197 пацієнтів одужали.



З 18 червня в Україні щодня фіксують менше тисячі інфікованих.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 236 497 осіб, з них 2 169 584 одужали, летальних випадків - 52 391.



Ситуація з COVID-19 в регіонах:



м. Київ - 194 випадки;

Вінницька область - 5 випадків;

Волинська область - 17 випадків;

Дніпропетровська область - 36 випадків;

Донецька область - 39 випадків;

Житомирська область - 13 випадків;

Закарпатська область - 5 випадків;

Запорізька область - 18 випадків;

Івано-Франківська область - 8 випадків;

Київська область - 50 випадків;

Кіровоградська область - 5 випадків;

Луганська область - 9 випадків;

Львівська область - 49 випадків;

Миколаївська область - 9 випадків;

Одеська область - 53 випадки;

Полтавська область - 16 випадків;

Рівненська область - 7 випадків;

Сумська область - 31 випадок;

Тернопільська область - 8 випадків;

Харківська область - 33 випадки;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 26 випадків;

Черкаська область - 19 випадків;

Чернівецька область - 5 випадків;

Чернігівська область - 10 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.