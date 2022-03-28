Коронавірус в Україні: інфіковано 696 осіб, в тому числі 36 дітей

Незважаючи на те, що захворюваність на COVID-19 в Україні вийшла на відносно стабільний рівень, кількість інфікувань серед дітей неухильно зростає.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 липня.
Так, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 696 осіб, серед них 36 дітей, також зафіксовано 33 летальних випадки, 1 197 пацієнтів одужали.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менше тисячі інфікованих.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 236 497 осіб, з них 2 169 584 одужали, летальних випадків - 52 391.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
м. Київ - 194 випадки;
Вінницька область - 5 випадків;
Волинська область - 17 випадків;
Дніпропетровська область - 36 випадків;
Донецька область - 39 випадків;
Житомирська область - 13 випадків;
Закарпатська область - 5 випадків;
Запорізька область - 18 випадків;
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 50 випадків;
Кіровоградська область - 5 випадків;
Луганська область - 9 випадків;
Львівська область - 49 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 53 випадки;
Полтавська область - 16 випадків;
Рівненська область - 7 випадків;
Сумська область - 31 випадок;
Тернопільська область - 8 випадків;
Харківська область - 33 випадки;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 26 випадків;
Черкаська область - 19 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 10 випадків.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менше тисячі інфікованих.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 236 497 осіб, з них 2 169 584 одужали, летальних випадків - 52 391.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
м. Київ - 194 випадки;
Вінницька область - 5 випадків;
Волинська область - 17 випадків;
Дніпропетровська область - 36 випадків;
Донецька область - 39 випадків;
Житомирська область - 13 випадків;
Закарпатська область - 5 випадків;
Запорізька область - 18 випадків;
Івано-Франківська область - 8 випадків;
Київська область - 50 випадків;
Кіровоградська область - 5 випадків;
Луганська область - 9 випадків;
Львівська область - 49 випадків;
Миколаївська область - 9 випадків;
Одеська область - 53 випадки;
Полтавська область - 16 випадків;
Рівненська область - 7 випадків;
Сумська область - 31 випадок;
Тернопільська область - 8 випадків;
Харківська область - 33 випадки;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 26 випадків;
Черкаська область - 19 випадків;
Чернівецька область - 5 випадків;
Чернігівська область - 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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