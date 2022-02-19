Коронавірус в Україні: дані за 22 травня 2021 року

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я відзвітувала про статистику по коронавірусу за 22 травня. Згідно з даними, в Україні зафіксовано 2 533 нових випадки COVID-19. Це майже в півтора раза менше, ніж 21 травня - 4 606 випадків.

За даними пресслужби, за останню добу госпіталізовані - 1 701 особа; летальних випадків - 89; видужали - 8 937 осіб. За добу протестовано: методом ПЛР - 16 285 осіб, методом ІФА - 3 730 осіб, експрес-тестами - 14 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 182 521 особа;

видужали - 1 950 562 особи;

летальних випадків - 49 368;

проведено ПЛР-тестувань - 10 013 733.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог Людмила Мухарська завила, що сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується, тому влітку в Україні буде значно менше випадків зараження коронавірусною інфекцією.

На початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) скоріше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї сім'ї, ніж бояться захворіти. Третина (32%), навпаки, більше бояться захворювання, ніж фінансових труднощів.