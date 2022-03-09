Коронавірус в Україні: дані по регіонах

14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 229 летальних, 118 699 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 590 нових випадків. Загалом проведено 2 665 154 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 137 людей.
На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:
Вінницька область - 7845 випадків;
Волинська область - 10140 випадків;
Дніпропетровська область - 9614 випадків;
Донецька область - 6247 випадків;
Житомирська область - 8861 випадок;
Закарпатська область - 11169 випадків;
Запорізька область - 5900 випадків;
Івано-Франківська область - 15765 випадків;
Кіровоградська область - 1395 випадків;
Київ - 28512 випадків;
Київська область - 11751 випадок;
Львівська область - 23474 випадки;
Луганська область - 2015 випадків;
Миколаївська область - 5052 випадки;
Одеська область - 17349 випадків;
Полтавська область - 5093 випадки;
Рівненська область - 15026 випадків;
Сумська область - 7712 випадків;
Тернопільська область - 16478 випадків;
Харківська область - 26262 випадки;
Херсонська область - 2112 випадків;
Хмельницька область - 9491 випадок;
Чернівецька область - 16828 випадків;
Черкаська область - 6047 випадків;
Чернігівська область - 6038 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Уряд продовжив карантин до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.
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