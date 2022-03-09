Коронавірус в Україні: дані по регіонах

09:40 14 жовтень Київ, Україна

14 жовтня (станом на 9:00) в Україні 276 177 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , з них 5 229 летальних, 118 699 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 590 нових випадків. Загалом проведено 2 665 154 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 137 людей.



На цей момент випадки коронавірусної хвороби виявлені:



Вінницька область - 7845 випадків;

Волинська область - 10140 випадків;

Дніпропетровська область - 9614 випадків;

Донецька область - 6247 випадків;

Житомирська область - 8861 випадок;

Закарпатська область - 11169 випадків;

Запорізька область - 5900 випадків;

Івано-Франківська область - 15765 випадків;

Кіровоградська область - 1395 випадків;

Київ - 28512 випадків;

Київська область - 11751 випадок;

Львівська область - 23474 випадки;

Луганська область - 2015 випадків;

Миколаївська область - 5052 випадки;

Одеська область - 17349 випадків;

Полтавська область - 5093 випадки;

Рівненська область - 15026 випадків;

Сумська область - 7712 випадків;

Тернопільська область - 16478 випадків;

Харківська область - 26262 випадки;

Херсонська область - 2112 випадків;

Хмельницька область - 9491 випадок;

Чернівецька область - 16828 випадків;

Черкаська область - 6047 випадків;

Чернігівська область - 6038 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Уряд продовжив карантин до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.