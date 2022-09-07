Коронавірус в Україні - інформація на 9 червня

13:25 09 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я України, з моменту початку пандемії було підтверджено 27 856 випадків коронавируса



Так, за останню добу зафіксували 394 нових випадки COVID-19.



З початку пандемії 12 412 осіб одужали, з яких 217 - за останню добу. Померли від COVID-19 810 чоловік, в тому числі 13 в протягом останніх 24 годин.



Згідно з даними ЦГЗ, найбільше хворіють жінки (58%), а за віковою категорією люди, яким 50-69 років (37%).



Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область (3729) і місто Київ (3523).



Також нагадаємо, на ранок вівторка, 9 червня, 7 млн 097 тис. 717 осіб інфіковано COVID-19. Загальна кількість померлих від інфекції становить 406 402 особи. Одужали 3,2 млн чоловік.



Респіраторну хворобу COVID-19 вперше зафіксували в китайській провінції Хубей, в кінці 2019 року. Зараження цим вірусом були зафіксовані вже в 185 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби - пандемією.