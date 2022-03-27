Коронавірус в Україні: 9524 нових випадки за добу

09:10 04 листопада Київ, Україна

В Україні встановлено новий антирекорд, 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 за добу (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).

Також за останню добу ⬇️



🔺️госпіталізовано - 1514 осіб;

🔺️летальних випадків - 199 осіб;

🔺️одужали - 7536 осіб;

🔺️провели тестувань на добу -72442, в т.ч. методом ПЛР - 42278, методом ІФА - 30164.



За весь час пандемії в країні: ⬇️



🔺️захворіло - 420 617 осіб;

🔺️одужало - 176 404 особи;

🔺️летальних результатів - 7731 особа;

🔺️провели ПЛР-тестів - 3386489.





Кількість захворювань в регіонах:



📍м. Київ - 40390

📍Вінницька область - 11363

📍Волинська область - 14544

📍Дніпропетровська область -16169

📍Донецька область - 12367

📍Житомирська область - 16200

📍Закарпатська область - 15470

📍Запорізька область - 11227

📍Івано-Франківська область -22047

📍Київська область - 17918

📍Кіровоградська область - 2730

📍Луганська область - 3988

📍Львівська область - 31 639

📍Миколаївська область - 9027

📍Одеська область - 26332

📍Полтавська область - 10617

📍Рівненська область - 20300

📍Сумська область - 12776

📍Тернопільська область - 21332

📍Харківська область - 39559

📍Херсонська область - 4622

📍Хмельницька область - 17439

📍Черкаська область - 9898

📍Чернівецька область - 23296

📍Чернігівська область - 9367



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.