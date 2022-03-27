Коронавірус в Україні: 9524 нових випадки за добу

В Україні встановлено новий антирекорд, 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 за добу (з них дітей - 313, медпрацівників - 408).
Також за останню добу ⬇️
🔺️госпіталізовано - 1514 осіб;
🔺️летальних випадків - 199 осіб;
🔺️одужали - 7536 осіб;
🔺️провели тестувань на добу -72442, в т.ч. методом ПЛР - 42278, методом ІФА - 30164.
За весь час пандемії в країні: ⬇️
🔺️захворіло - 420 617 осіб;
🔺️одужало - 176 404 особи;
🔺️летальних результатів - 7731 особа;
🔺️провели ПЛР-тестів - 3386489.
🔺️госпіталізовано - 1514 осіб;
🔺️летальних випадків - 199 осіб;
🔺️одужали - 7536 осіб;
🔺️провели тестувань на добу -72442, в т.ч. методом ПЛР - 42278, методом ІФА - 30164.
За весь час пандемії в країні: ⬇️
🔺️захворіло - 420 617 осіб;
🔺️одужало - 176 404 особи;
🔺️летальних результатів - 7731 особа;
🔺️провели ПЛР-тестів - 3386489.
Кількість захворювань в регіонах:
📍м. Київ - 40390
📍Вінницька область - 11363
📍Волинська область - 14544
📍Дніпропетровська область -16169
📍Донецька область - 12367
📍Житомирська область - 16200
📍Закарпатська область - 15470
📍Запорізька область - 11227
📍Івано-Франківська область -22047
📍Київська область - 17918
📍Кіровоградська область - 2730
📍Луганська область - 3988
📍Львівська область - 31 639
📍Миколаївська область - 9027
📍Одеська область - 26332
📍Полтавська область - 10617
📍Рівненська область - 20300
📍Сумська область - 12776
📍Тернопільська область - 21332
📍Харківська область - 39559
📍Херсонська область - 4622
📍Хмельницька область - 17439
📍Черкаська область - 9898
📍Чернівецька область - 23296
📍Чернігівська область - 9367
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
📍м. Київ - 40390
📍Вінницька область - 11363
📍Волинська область - 14544
📍Дніпропетровська область -16169
📍Донецька область - 12367
📍Житомирська область - 16200
📍Закарпатська область - 15470
📍Запорізька область - 11227
📍Івано-Франківська область -22047
📍Київська область - 17918
📍Кіровоградська область - 2730
📍Луганська область - 3988
📍Львівська область - 31 639
📍Миколаївська область - 9027
📍Одеська область - 26332
📍Полтавська область - 10617
📍Рівненська область - 20300
📍Сумська область - 12776
📍Тернопільська область - 21332
📍Харківська область - 39559
📍Херсонська область - 4622
📍Хмельницька область - 17439
📍Черкаська область - 9898
📍Чернівецька область - 23296
📍Чернігівська область - 9367
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) і Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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