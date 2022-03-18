Коронавірус в Україні: 7 517 нових випадків за добу

11:37 23 жовтня Київ, Україна

В Україні знову антирекорд, за добу зареєстровано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

23 жовтня (станом на 9:00) в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали. Всього проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 680 пацієнтів.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:



🔺Вінницька область - 8923

🔺Волинська область - 11792

🔺Дніпропетровська область - 12 380

🔺Донецька область - 8160

🔺Житомирська область - 11264

🔺Закарпатська область - 12 541

🔺Запорізька область - 7495

🔺Івано-Франківська область - 17 705

🔺Кіровоградська область - 1858

🔺м. Київ - 33135

🔺Київська область - 13 958

🔺Львівська область - 26 399

🔺Луганська область - 2985

🔺Миколаївська область - 6602

🔺Одеська область - 21 128

🔺Полтавська область - 7532

🔺Рівненська область - 16 985

🔺Сумська область - 9888

🔺Тернопільська область - 18 613

🔺Харківська область - 31592

🔺Херсонська область - 2951

🔺Хмельницька область - 12 413

🔺Чернівецька область - 18 811

🔺Черкаська область - 7704

🔺Чернігівська область - 7582



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня в Центр надійшло 8050 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.