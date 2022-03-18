Коронавірус в Україні: 7 517 нових випадків за добу

В Україні знову антирекорд, за добу зареєстровано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
23 жовтня (станом на 9:00) в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали. Всього проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 680 пацієнтів.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
🔺Вінницька область - 8923
🔺Волинська область - 11792
🔺Дніпропетровська область - 12 380
🔺Донецька область - 8160
🔺Житомирська область - 11264
🔺Закарпатська область - 12 541
🔺Запорізька область - 7495
🔺Івано-Франківська область - 17 705
🔺Кіровоградська область - 1858
🔺м. Київ - 33135
🔺Київська область - 13 958
🔺Львівська область - 26 399
🔺Луганська область - 2985
🔺Миколаївська область - 6602
🔺Одеська область - 21 128
🔺Полтавська область - 7532
🔺Рівненська область - 16 985
🔺Сумська область - 9888
🔺Тернопільська область - 18 613
🔺Харківська область - 31592
🔺Херсонська область - 2951
🔺Хмельницька область - 12 413
🔺Чернівецька область - 18 811
🔺Черкаська область - 7704
🔺Чернігівська область - 7582
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня в Центр надійшло 8050 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.
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