Коронавірус в Україні 31 січня. Медики діагностували вірус у 22 026 людей

09:05 31 січень Київ, Україна

Минулої доби українські медики зафіксували 22 026 нових випадків інфікування COVID-19. Серед хворих 2 865 дітей та 337 медпрацівників.

Також медики повідомили про 78 летальних випадків і 2 322 госпіталізації.

Максимальна кількість інфікованих зафіксована у столиці, а також у Вінницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях.