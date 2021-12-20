Коронавірус в Україні: 25,5 тис вилікувалися, 9,5 тис - захворіли

Минулої доби в Україні змогли впоратися з ускладненнями, викликаними коронавірусом, і вилікуватися понад 25 тис. українців.

Про це свідчать офіційні дані МОЗ.

Також медики повідомили про 9590 нових випадків інфікування. Найбільше людей захворіло на коронавірус у столиці, а також у Запорізькій, Донецькій, Полтавській областях. Є дані про 2089 госпіталізованих та 355 померлих.

Великий відсоток серед хворих належить дітям – за минулу добу захворіло 864 дитини.