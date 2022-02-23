Коронавірус в Україні 23 лютого: понад 25 тис. нових випадків

08:51 23 лютий Київ, Україна

У МОЗ повідомили про 25 062 нові випадки інфікування COVID-19. Серед них 2 427 дітей та 665 медпрацівників.

Зазначимо, у зв'язку з високою захворюваністю на коронавірус серед дитячого населення, більшість шкіл України переведено на дистанційну форму навчання. Учні початкових класів залишилися на очній формі.

Також медики повідомили, що за добу 22 лютого з ускладненнями було госпіталізовано 3 140 людей, померло – 297, повністю одужали 37 432 особи.