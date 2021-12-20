Коронавірус в Україні 18 листопада: медики повідомили про 20 591 хворого

Минулої доби медики діагностували коронавірус у 20 591 жителя України. До них потрапили 1 478 дітей та 377 медиків. Максимальну кількість хворих виявили у столиці, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Донецькій областях.
Відомо, що за добу 17 листопада було госпіталізовано до лікарень 3 097 осіб, померло від коронавірусу 752 особи, змогли побороти вірус та вилікуватися 19 633 особи.
З початку пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 3 284 008;
🔺вилікувалося – 2 704 217;
🔺померло - 79 506;
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