Коронавірус в Україні 18 лютого: 34 938 нових випадків зараження

08:53 18 лютий Київ, Україна

У МОЗ повідомили про 34 938 нових випадків зараження COVID-19. Серед інфікованих 2 879 дітей та 870 працівників сфери охорони здоров'я.



Також українські медики повідомили, що госпіталізації за минулу добу потребували 3 323 особи – всі вони були розподілені в медустанови, одужали 29 254 особи, померли – 282 особи.



Максимальну кількість інфікованих коронавірусом минулої доби було виявлено в столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.



