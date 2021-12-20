Коронавірус в Україні 17 листопада: вірус діагностований у 18 668 осіб

08:42 17 листопад Київ, Україна

Українські медики за минулу добу, 16 листопада, діагностували коронавірус у 18 668 осіб. До них увійшли 1 312 дітей та 403 працівники медичної сфери.

Також відомо, що за минулу добу госпіталізовано з тяжкою формою перебігу хвороби 4468 осіб; не змогли впоратися з ускладненнями вірусу та померли 769 людей; одужали 20 211 людей.

З початку пандемії в Україні⤵️

🔺інфіковано – 3263417 осіб;

🔺вилікувалося – 2 684 584 особи;

🔺померло – 78 754.

Лідерами з добового приросту інфікованих коронавірусом залишаються Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Запорізька області та місто Київ.

Нагадаємо, вчора в Україні було встановлено рекорд за кількістю смертей за добу - 15 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 838 українців.