Коронавірус в Україні 17 листопада: вірус діагностований у 18 668 осіб

Українські медики за минулу добу, 16 листопада, діагностували коронавірус у 18 668 осіб. До них увійшли 1 312 дітей та 403 працівники медичної сфери.
Також відомо, що за минулу добу госпіталізовано з тяжкою формою перебігу хвороби 4468 осіб; не змогли впоратися з ускладненнями вірусу та померли 769 людей; одужали 20 211 людей.
З початку пандемії в Україні⤵️
🔺інфіковано – 3263417 осіб;
🔺вилікувалося – 2 684 584 особи;
🔺померло – 78 754.
Лідерами з добового приросту інфікованих коронавірусом залишаються Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Запорізька області та місто Київ.
Нагадаємо, вчора в Україні було встановлено рекорд за кількістю смертей за добу - 15 листопада від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 838 українців.
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