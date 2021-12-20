Коронавірус в Україні 15 листопада: 10 802 підтверджених випадки інфікування

08:37 15 листопад Київ, Україна

За даними МОЗ, за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 10 802 осіб.



Максимальна кількість хворих виявлена у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях.



З початку пандемії коронавірус забрав життя 77 147 українців, 442 особи померли лише за минулу добу. Змогли подолати вірус та вилікуватися з початку пандемії 2 642 459 осіб, за вчорашній день – 11 219 осіб.



З тяжким перебігом хвороби за добу 14 листопада госпіталізовано 2798 осіб.



Зазначимо, що з понеділка, 15 листопада, більшість українських шкіл переходять на традиційну форму навчання.