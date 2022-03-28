Коронавірус в регіонах: нові випадки, вакцинація

08:47 05 липня Київ, Україна

За минулу неділю в Україні виявили 244 нових випадки інфікування, серед яких 5 дітей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 5 липня.



При цьому одужали за добу 419 українців (всього - 2171601), а померли 14 осіб (всього - 52484). За день госпіталізували 333 людини.



Випадків/щеплень (1 доза):



Київ - 101/2344

Вінницька область - 11/318

Волинська область - 2/35

Дніпропетровська область - 7/451

Донецька область - 3/93

Житомирська область - 17/707

Закарпатська область - 1/213

Запорізька область - 5/858

Івано-Франківська область - 4/138

Київська область - 15/340

Кіровоградська область - 1/493

Луганська область - 2/42

Львівська область - 6/1461

Миколаївська область - 10/140

Одеська область - 16/1324

Полтавська область - 7/521

Рівненська область - 2/185

Сумська область - 10/413

Тернопільська область - 5/535

Харківська область - 7/3336

Херсонська область - 3/180

Хмельницька область - 2/257

Черкаська область - 5/389

Чернівецька область - 2/78

Чернігівська область - 0/409