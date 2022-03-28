Коронавірус в регіонах: нові випадки, вакцинація

За минулу неділю в Україні виявили 244 нових випадки інфікування, серед яких 5 дітей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 5 липня.
При цьому одужали за добу 419 українців (всього - 2171601), а померли 14 осіб (всього - 52484). За день госпіталізували 333 людини.
Випадків/щеплень (1 доза):
Київ - 101/2344
Вінницька область - 11/318
Волинська область - 2/35
Дніпропетровська область - 7/451
Донецька область - 3/93
Житомирська область - 17/707
Закарпатська область - 1/213
Запорізька область - 5/858
Івано-Франківська область - 4/138
Київська область - 15/340
Кіровоградська область - 1/493
Луганська область - 2/42
Львівська область - 6/1461
Миколаївська область - 10/140
Одеська область - 16/1324
Полтавська область - 7/521
Рівненська область - 2/185
Сумська область - 10/413
Тернопільська область - 5/535
Харківська область - 7/3336
Херсонська область - 3/180
Хмельницька область - 2/257
Черкаська область - 5/389
Чернівецька область - 2/78
Чернігівська область - 0/409
При цьому одужали за добу 419 українців (всього - 2171601), а померли 14 осіб (всього - 52484). За день госпіталізували 333 людини.
Випадків/щеплень (1 доза):
Київ - 101/2344
Вінницька область - 11/318
Волинська область - 2/35
Дніпропетровська область - 7/451
Донецька область - 3/93
Житомирська область - 17/707
Закарпатська область - 1/213
Запорізька область - 5/858
Івано-Франківська область - 4/138
Київська область - 15/340
Кіровоградська область - 1/493
Луганська область - 2/42
Львівська область - 6/1461
Миколаївська область - 10/140
Одеська область - 16/1324
Полтавська область - 7/521
Рівненська область - 2/185
Сумська область - 10/413
Тернопільська область - 5/535
Харківська область - 7/3336
Херсонська область - 3/180
Хмельницька область - 2/257
Черкаська область - 5/389
Чернівецька область - 2/78
Чернігівська область - 0/409
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