Коронавірус в правоохоронних органах: 415 нових випадків

11:44 04 листопада Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що минулої доби виявлено 415 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед співробітників правоохоронних органів.

Двоє правоохоронців померли від ускладнень хвороби.



Найбільшу кількість інфікованих за добу зареєстрували:



🔺️в Дніпропетровській області - 41;

🔺️в Хмельницькій області - 21;

🔺️в Києві - 53.

Всього з початку пандемії коронавірусу захворіло 14 022 правоохоронці, одужали - 13 068. Від ускладнень хвороби померли 37 співробітників МВС.



Зазначено, що медичну допомогу отримують всі підрозділи, навчальні заклади системи МВС та особи, які спілкувалися з хворими.