Коронавірус у світі: за добу померло майже 7,5 тисяч осіб

13:05 06 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за добу 5 жовтня в світі від коронавірусу померло 7 487 осіб, заразилося - 411 114.

З початку пандемії в світі зафіксували 236 616 092 випадки інфікування, від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 832 077 людини. Побороли хворобу і вилікувалися 213,7 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Великобританія і Росія.





Україна знаходиться на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим, слід зазначити, що Україна займає 10-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-у, по летальних випадках - 4-у і 2-у позицію відповідно.