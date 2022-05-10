Коронавірус в світі: за останню добу в світі зафіксували 584 414 нових випадків

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, лідерами щодобового приросту нових випадків коронавірусу як і раніше залишаються США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Станом на ранок 9 грудня у світі зафіксовано 68 568 678 випадків інфікування, з них 584 414 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 563 132 особи, з них 11 714 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 47,4 млн осіб.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 11-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Італія, Франція і Великобританія.
Станом на ранок 9 грудня у світі зафіксовано 68 568 678 випадків інфікування, з них 584 414 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 563 132 особи, з них 11 714 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 47,4 млн осіб.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 11-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Італія, Франція і Великобританія.
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