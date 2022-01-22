Коронавірус в світі: за минулу добу померли понад 14 тис осіб

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за минулу добу в світі від наслідків коронавірусу померли понад 14 тис. осіб.
Всього в світі зафіксовано 156 719 257 випадків інфікування, з них 854 667 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 270 225 осіб, з них 14 021 за минулу добу.
Всього в світі зафіксовано 156 719 257 випадків інфікування, з них 854 667 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 270 225 осіб, з них 14 021 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 134,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 21-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8, по летальних випадках - 7-у і 2-у позицію відповідно.
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