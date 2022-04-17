Коронавірус у світі: за минулу добу пандемія забрала життя 6 878 осіб

10:51 19 липня Київ, Україна

З початку пандемії в світі зафіксовано 191 230 672 випадки інфікування. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу в світі було виявлено 445 267 нових випадків інфікування коронавірусом.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 105 847 осіб, з них 6 878 за минулу добу.









Побороли хворобу і вилікувалися 174,1 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.







Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 75-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 13, по летальних випадках - 59-у і 6-у позицію відповідно.