Коронавірус у світі: Україна займає 7 місце за кількістю летальних випадків

08:09 12 травень Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 160 334 125 випадки інфікування, померли 3 331 400 осіб.

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу в світі коронавірусом інфіковано 710 122 особи. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 13 444 особи.З початку пандемії в світі зафіксовано 160 334 125 випадки інфікування, померли 3 331 400 осіб.



Побороли хворобу і вилікувалися 138 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.







Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 31-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10, по летальних випадках - 17-у і 7-у позицію відповідно.