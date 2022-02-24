Коронавірус в світі: напередодні діагностували 313 858 нових випадків інфікування

Сайт Worldometer поділився новими даними в реальному часі про ситуацію з поширенням коронавірусу у світі.
Станом на ранок 1 жовтня у світі виявили понад 34,1 мільйона випадків COVID-19, більше мільйона осіб померли.
У світі виявлено 34 159 060 випадків COVID-19, зокрема 1 018 791 - летальний, одужали 25 430 448 осіб.
Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) і Росія (1 176 286).
Напередодні у світі виявили 313 858 нових випадків інфікування та 6 209 нових смертей.
Коронавірус зафіксували в 213 країнах.
У світі виявлено 34 159 060 випадків COVID-19, зокрема 1 018 791 - летальний, одужали 25 430 448 осіб.
Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) і Росія (1 176 286).
Напередодні у світі виявили 313 858 нових випадків інфікування та 6 209 нових смертей.
Коронавірус зафіксували в 213 країнах.
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