Коронавірус у світі: Індія - безперечний лідер по добовому приросту

09:43 03 травень Київ, Україна





Вчені також стверджують, що 370 059 нових випадків COVID-19 були виявлені в Індії.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9 969 за минулу добу. Згідно з дослідженнями центру Worldometers , на ранок понеділка в світі зафіксовані 153 480 141 інфікований коронавірусом.Вчені також стверджують, що 370 059 нових випадків COVID-19 були виявлені в Індії.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9 969 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 131,4 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - Індія, Бразилія, Колумбія, Іран і Росія.



Україна знаходиться на 10-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 19-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-у, по летальних випадках за добу - 10-у і 2-у позицію відповідно.