Коронавірус у світі: Індія - безперечний лідер по добовому приросту

Згідно з дослідженнями центру Worldometers, на ранок понеділка в світі зафіксовані 153 480 141 інфікований коронавірусом.
Вчені також стверджують, що 370 059 нових випадків COVID-19 були виявлені в Індії.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9 969 за минулу добу.
Вчені також стверджують, що 370 059 нових випадків COVID-19 були виявлені в Індії.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9 969 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 131,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - Індія, Бразилія, Колумбія, Іран і Росія.
Україна знаходиться на 10-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 19-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-у, по летальних випадках за добу - 10-у і 2-у позицію відповідно.
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