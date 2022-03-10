Коронавірус в світі 10 червня

09:44 10 червень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometer на ранок четверга, 10 червня, в світі зафіксовано 175,18 млн випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Останнім часом приріст захворюваності на коронавірусну інфекцію сповільнився. Зараз в світі менше 13 млн активних випадків.



На цей момент в світі виявили 175 181 016 випадків COVID-19, з них 3 777 167 летальних, одужали 158 698 660 осіб.



Найбільше випадків COVID-19 в США (34 264 727), Індії (29 183 121) і Бразилії (17 125 357).