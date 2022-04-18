Коронавірус у Луцьку в будинку для людей похилого віку

14:28 20 листопада Київ, Україна

Коронавірус забрав 4 життя в луцькому будинку для літніх людей. Також вірусна інфекція виявлена у 39 підопічних пансіонату, що знаходяться в зоні ризику, і у 11 працівників закладу.