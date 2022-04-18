Коронавірус у Луцьку в будинку для людей похилого віку

Коронавірус забрав 4 життя в луцькому будинку для літніх людей. Також вірусна інфекція виявлена у 39 підопічних пансіонату, що знаходяться в зоні ризику, і у 11 працівників закладу.
Про це заявила заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Надія Костирко під час брифінгу.
Відзначається, що захворіли 39 підопічних пансіонату і 11 працівників закладу.
Зазначено також, що на COVID-19 протестували 75 жителів і 28 співробітників будинку для людей похилого віку, в результаті чого зараження підтвердили у 18 мешканців пансіонату і 3 співробітників.
"У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали і забезпечили медичний нагляд", - заявила Костирко.
Більшість хворих лікуються амбулаторно, двоє госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.
"На жаль, оскільки це особи похилого віку, 4 людини померли", - додала Костирко.
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