Коронавірус у Луцьку в будинку для людей похилого віку

14:28 20 листопада Київ, Україна

Коронавірус забрав 4 життя в луцькому будинку для літніх людей. Також вірусна інфекція виявлена у 39 підопічних пансіонату, що знаходяться в зоні ризику, і у 11 працівників закладу.

Про це заявила заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Надія Костирко під час брифінгу.

Відзначається, що захворіли 39 підопічних пансіонату і 11 працівників закладу.

Зазначено також, що на COVID-19 протестували 75 жителів і 28 співробітників будинку для людей похилого віку, в результаті чого зараження підтвердили у 18 мешканців пансіонату і 3 співробітників.

"У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали і забезпечили медичний нагляд", - заявила Костирко.

Більшість хворих лікуються амбулаторно, двоє госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.

"На жаль, оскільки це особи похилого віку, 4 людини померли", - додала Костирко.