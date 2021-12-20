Коронавірус у Києві: за добу одужало втричі більше людей, ніж виявлено нових хворих

08:43 13 грудень Київ, Україна

Минулої доби, 12 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 570 осіб. Це на 109 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 11 грудня було зафіксовано 461 випадок Covid-19). Всього з початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 313 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



З початку епідемії у Києві від коронавірусу:



- одужали понад 286 тис. осіб (за добу 12 грудня – 1467)

- померло понад 7,8 тис. осіб (за добу – 19).



На сьогодні у Києві активних хворих понад 19,7 тис.



У Київській області з початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 160 хворих.



З початку епідемії у Київській області:



- одужали від коронавірусу понад 159 тис. осіб (за добу 12 грудня – 236)

- померло 4,4 тис. осіб (за добу – 1).



На сьогодні у Київській області активних хворих понад 15,6 тис.



12 грудня в Україні медики зафіксували понад 4 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.