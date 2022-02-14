Коронавірус в Гонконгу. Місцева влада посилила карантинні обмеження

09:46 14 лютий Київ, Україна

Китайське місто Гонконг не може впоратися з "наступом" коронавірусної хвороби, кількість нових випадків Covid-19 збільшилася в 13 разів.

Про це заявила лідерка Гонконгу Керрі Лем, пише Reuters.



Але при цьому, за її словами, кількість смертей не більша, ніж під час піку захворювання два роки тому.



«Настання п'ятої хвилі епідемії завдало Гонконгу важкого удару, і місто не може впоратися з цим. Ситуація вкрай погана, і уряд дуже занепокоєний через це», – заявила Лем.



Кількість інфікованих збільшилася у 13 разів за останні два тижні, з близько 100 випадків до 1300 за минулу добу. А витрата китайського автономного міста на протиепідемічні заходи досягла майже 4 мільярдів доларів.



Гонконг збирається координувати зусилля з Китаєм для того, щоб упоратися з ситуацією. Раніше Китай заявляв, що допоможе місту з тестуванням, лікуванням та дотриманням карантинних заходів, постачанням продуктів.



Експерти зазначають, що до початку березня кількість заражень щодня може становити до 28 тисяч. Особливо вразливі, на думку експертів, невакциновані люди старшого віку. Повідомляється, що в цей час зайнято 90% ліжкомісць у палатах для пацієнтів з Covid-19.



Гонконг запровадив жорсткі карантинні обмеження: заборонив масові заходи, закрив школи, церкви та спортзали. Також обмеження на польоти зробили Гонконг одним із найбільш ізольованих мегаполісів у світі.