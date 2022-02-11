Коронавірус у 2022-2023 роки: перехід до ендемії. Думка ВООЗ

08:56 11 лютий Київ, Україна

На сьогодні найбільш обговорюваним сценарієм майбутнього пандемії коронавірусу є перехід від епідемічного до ендемічного розповсюдження. Це означає постійну присутність вірусу у популяції при низьких показниках його поширення та допустимої тяжкості захворюваності та смертності.



ВООЗ застерігає, що говорити про ендемічне поширення коронавірусу в усьому світі ще зарано. У той самий час стає зрозуміло, що повністю викорінити Covid-19 принаймні в найближчому майбутньому не вдасться. Таким чином, ендемічне поширення перетворюється з можливого сценарію на стратегічну мету для країн. Особливо це стосується країн із низьким охопленням вакцинацією, до яких належить і Україна.



На перехід до ендемічного поширення впливають два процеси.



Перший – поступова адаптація вірусу SARS-Cov-2 до людської популяції. Нові мутації матимуть кращу здатність до поширення, але, ймовірно, не будуть такими летальними, як оригінальний штам і його більш агресивні варіанти Альфа і Дельта. Цей процес не обов'язково буде лінійним або швидким, але на сьогодні він здається найбільш ймовірним.



Другий процес - це вироблення захисту від вірусу в людській популяції через вакцинацію або перенесену хворобу. Швидкість та ефективність цього процесу залежать від наших зусиль. Поки вірус має високу летальність, слід прагнути того, щоб якомога більше людей отримали захист саме через щеплення. У пріоритеті мають бути особливо вразливі для вірусу групи – люди похилого віку та особи з серйозними супутніми хворобами.



Проте у 2021 році ми зрозуміли, що вакцинація не є самодостатнім засобом для того, щоб зупинити поширення вірусу. Однак вона довела високу ефективність у зниженні кількості випадків з тяжким перебігом та смертю. В останню хвилю, викликану варіантом Омікрон, країни з високим охопленням вакцинацією реєстрували рекордні показники захворюваності, але помірні показники тяжкого перебігу та смертей. Ці країни перейдуть до ендемічного поширення першими, можливо, вже в 2022 році.



В Україні, як і в інших країнах з низьким охопленням вакцинацією, основним шляхом отримання імунного захисту буде природне перенесення хвороби. Це створює ризик надмірної смертності серед уразливих груп – навіть за умови домінування більш «м'яких» варіантів вірусу.



Старші люди і люди з супутніми хворобами в 2022 році будуть ще більш вразливі, ніж раніше. Рівень вакцинації серед них дуже низький. Гірше того, більшість із цих людей не отримали й природного імунітету – багато хто з них уникав контактів і не хворів, а хворі, на жаль, часто вмирали внаслідок хвороби.



На графіках нижче – шлях країн із різним охопленням вакцинами. Наприклад, Данія та Британія, обидві зі значним охопленням населення двома та бустерними дозами, поступово та впевнено рухаються у напрямку ендемічного поширення вірусу. Вони вже мають набагато менше втрат навіть за великої кількості інфікувань. Зокрема, оголосили про зняття епідемічних обмежень найближчим часом. Україна та Румунія, які мають одні з найнижчих показників вакцинації серед країн Європи, переживатимуть хвилі 2022 року набагато важче – з високою кількістю госпіталізації та смертей.