Коронавірус у 2022 році. Прогнози Комаровського

До кінця 2022 року світ повинен вийти з фази пандемії Covid-19 та перейти у фазу локальних ендемічних підйомів. Такий прогноз в інтерв'ю виданню Цензор.Нет зробив відомий педіатр, телеведучий та блогер Євген Комаровський.
Слід зазначити, що ендемія – це постійне існування на будь-якій території певного найчастіше інфекційного захворювання.
Лікар також припустив, що надалі у світі домінуватимуть найбільш заразні штами коронавірусу, витісняючи решту.
Комаровський зазначив, що на поточному етапі пандемії «закриття» країн на карантин чи обмеження міграції населення є малоефективним проти коронавірусної хвороби.
Не дивно, що ВООЗ урочисто рекомендує всім країнам припинити все це. Припинити обмежувати поїздки, бо це не впливає», – наголосив Євген Комаровський.
Лікар також припустив, що надалі у світі домінуватимуть найбільш заразні штами коронавірусу, витісняючи решту.
Комаровський зазначив, що на поточному етапі пандемії «закриття» країн на карантин чи обмеження міграції населення є малоефективним проти коронавірусної хвороби.
Не дивно, що ВООЗ урочисто рекомендує всім країнам припинити все це. Припинити обмежувати поїздки, бо це не впливає», – наголосив Євген Комаровський.
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