Коронавірус у 2022 році. Прогнози Комаровського

13:30 04 лютий Київ, Україна

До кінця 2022 року світ повинен вийти з фази пандемії Covid-19 та перейти у фазу локальних ендемічних підйомів. Такий прогноз в інтерв'ю виданню Цензор.Нет зробив відомий педіатр, телеведучий та блогер Євген Комаровський.

«Швидше за все, наша перспектива, як із кором – сьогодні на Землі або там у 60-70 році на Землі не було людини, яка не має антитіл до кору, наприклад. Зараз у всіх є антитіла до кору, всі у дитинстві на нього перехворіли. Ось так сьогодні ми приходимо поступово до ситуації, коли на Землі немає людей, які не мають антитіл до коронавірусу. Вакцинація дуже допомогла прискорити процес накопичення в популяції антитіл. І тому на сьогодні ми можемо констатувати, що швидше за все призводитиме до того, що тепер ми до цього звикли, що у нас просто будуть епізодичні спалахи, коли буде приходити вірус, що сильно мутував, і на цьому все», – вважає Євген Комаровський.

Слід зазначити, що ендемія – це постійне існування на будь-якій території певного найчастіше інфекційного захворювання.



Лікар також припустив, що надалі у світі домінуватимуть найбільш заразні штами коронавірусу, витісняючи решту.



Комаровський зазначив, що на поточному етапі пандемії «закриття» країн на карантин чи обмеження міграції населення є малоефективним проти коронавірусної хвороби.



Не дивно, що ВООЗ урочисто рекомендує всім країнам припинити все це. Припинити обмежувати поїздки, бо це не впливає», – наголосив Євген Комаровський.