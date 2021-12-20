Коронавірус: зведення за минулу добу по Україні

11:22 14 липень Київ, Україна

Загальна кількість зафіксованих випадків коронавируса в країні становить 54771. Кількість летальних випадків від цієї хвороби - 1412 (за добу 12). Одужали 27154 людини (за добу 651), хворіють коронавірусів 26205 чоловік (за добу 27). Підозри на коронавірус є у 103031 осіб.

Найбільша кількість випадків коронавируса виявлено у Львівській області - 7254 (за добу 147), Києві - 6350 (за добу 112), Чернівецькій області - 5184 (за добу 23), Рівненській області - 4740 (за добу 43), Закарпатській області - 4055 ( за добу 67).