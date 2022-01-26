Коронавірус. Статистика захворюваності по областях

За даними РНБО України, з учорашнього дня в результаті пандемії коронавірусу померли 53 жителі України. Загалом заразилися 159 702 особи.
Перемогли пандемію вже 70810 українців, з яких 1267 за минулу добу.
Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 15 вересня:
Київ - 17714 (+285)
Львівська область - 17 243 (+186)
Харківська область - 13 160 (+307)
Чернівецька область - 12394 (+142)
Івано-Франківська область - 11 510 (+153)
Рівненська область - 10 635 (+80)
Одеська область - 9993 (+306)
Тернопільська область - 9624 (+390)
Закарпатська область - 8756 (+81)
Київська область - 7079 (+118)
Волинська область - 6428 (+75)
Вінницька область - 4887 (+43)
Житомирська область - 4470 (+80)
Хмельницька область - 4058 (+50)
Дніпропетровська область - 3430 (+88)
Чернігівська область - 2846 (+58)
Черкаська область - 2688 (+109)
Сумська область - 2553 (+51)
Запорізька область - 2503 (100);
Донецька область - 2154 (+53)
Миколаївська область - 2114 (+63)
Полтавська область - +1253 (+30)
Кіровоградська область - 929 (20);
Херсонська область - 661 (+17)
Луганська область -620 (20).
Відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим та міста Севастополя.
Перемогли пандемію вже 70810 українців, з яких 1267 за минулу добу.
Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 15 вересня:
Київ - 17714 (+285)
Львівська область - 17 243 (+186)
Харківська область - 13 160 (+307)
Чернівецька область - 12394 (+142)
Івано-Франківська область - 11 510 (+153)
Рівненська область - 10 635 (+80)
Одеська область - 9993 (+306)
Тернопільська область - 9624 (+390)
Закарпатська область - 8756 (+81)
Київська область - 7079 (+118)
Волинська область - 6428 (+75)
Вінницька область - 4887 (+43)
Житомирська область - 4470 (+80)
Хмельницька область - 4058 (+50)
Дніпропетровська область - 3430 (+88)
Чернігівська область - 2846 (+58)
Черкаська область - 2688 (+109)
Сумська область - 2553 (+51)
Запорізька область - 2503 (100);
Донецька область - 2154 (+53)
Миколаївська область - 2114 (+63)
Полтавська область - +1253 (+30)
Кіровоградська область - 929 (20);
Херсонська область - 661 (+17)
Луганська область -620 (20).
Відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим та міста Севастополя.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі