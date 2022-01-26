Коронавірус. Статистика захворюваності по областях

09:39 15 вересень Київ, Україна

За даними РНБО України, з учорашнього дня в результаті пандемії коронавірусу померли 53 жителі України. Загалом заразилися 159 702 особи.



Перемогли пандемію вже 70810 українців, з яких 1267 за минулу добу.



Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 15 вересня:



Київ - 17714 (+285)

Львівська область - 17 243 (+186)

Харківська область - 13 160 (+307)

Чернівецька область - 12394 (+142)

Івано-Франківська область - 11 510 (+153)

Рівненська область - 10 635 (+80)

Одеська область - 9993 (+306)

Тернопільська область - 9624 (+390)

Закарпатська область - 8756 (+81)

Київська область - 7079 (+118)

Волинська область - 6428 (+75)

Вінницька область - 4887 (+43)

Житомирська область - 4470 (+80)

Хмельницька область - 4058 (+50)

Дніпропетровська область - 3430 (+88)

Чернігівська область - 2846 (+58)

Черкаська область - 2688 (+109)

Сумська область - 2553 (+51)

Запорізька область - 2503 (100);

Донецька область - 2154 (+53)

Миколаївська область - 2114 (+63)

Полтавська область - +1253 (+30)

Кіровоградська область - 929 (20);

Херсонська область - 661 (+17)

Луганська область -620 (20).



Відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим та міста Севастополя.