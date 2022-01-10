Коронавірус в Україні: майже 8 тисяч нових випадків

На ранок 27 квітня в Україні зафіксовано 7 915 нових випадків COVID-19, одужали - 17 391 особа.
Зокрема, за минулу добу захворіли 336 дітей і 202 медпрацівники.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 1650 осіб;
🔸 летальних випадків - 432;
🔸 одужали - 17 391 особа;
🔸 здійснено тестувань за добу - 72 239 (в тому числі методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 2 038 248 осіб;
🔹 одужали - 1 596 829 осіб;
🔹 смертей - 42 950;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 292 051.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
При цьому за минулу добу 11 100 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 217 мобільними бригадами з імунізації і 295 пунктами щеплення.
Загалом 539 126 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 495 569 осіб.
Зокрема, за минулу добу захворіли 336 дітей і 202 медпрацівники.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 1650 осіб;
🔸 летальних випадків - 432;
🔸 одужали - 17 391 особа;
🔸 здійснено тестувань за добу - 72 239 (в тому числі методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 2 038 248 осіб;
🔹 одужали - 1 596 829 осіб;
🔹 смертей - 42 950;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 292 051.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
При цьому за минулу добу 11 100 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 217 мобільними бригадами з імунізації і 295 пунктами щеплення.
Загалом 539 126 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 495 569 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ - 869 випадків / 1079 щеплень;
Вінницька область - 134 випадки / 346 щеплень;
Волинська область - 239 випадків / 332 щеплення;
Дніпропетровська область - 444 випадки / 1374 щеплення;
Донецька область - 588 випадків / 398 щеплень;
Житомирська область - 75 випадків / 342 щеплення;
Закарпатська область - 102 випадки / 267 щеплень;
Запорізька область - 552 випадки / 660 щеплень;
Івано-Франківська область - 70 випадків / 172 щеплення;
Київська область - 390 випадків / 546 щеплень;
Кіровоградська область - 178 випадків / 183 щеплення;
Луганська область - 251 випадок / 108 щеплень;
Львівська область - 353 випадки / 670 щеплень;
Миколаївська область - 314 випадків / 479 щеплень;
Одеська область - 580 випадків / 679 щеплень;
Полтавська область - 651 випадок / 507 щеплень;
Рівненська область - 452 випадки / 190 щеплень;
Сумська область - 155 випадків / 335 щеплень;
Тернопільська область - 201 випадок / 383 щеплення;
Харківська область - 445 випадків / 546 щеплень;
Херсонська область - 27 випадків / 110 щеплень;
Хмельницька область - 195 випадків / 507 щеплень;
Черкаська область - 465 випадків / 443 щеплення;
Чернівецька область - 108 випадків / 241 щеплення;
Чернігівська область - 77 випадків / 203 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
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