Коронавірус в Україні: майже 8 тисяч нових випадків

09:46 27 квітень Київ, Україна

На ранок 27 квітня в Україні зафіксовано 7 915 нових випадків COVID-19, одужали - 17 391 особа.



Зокрема, за минулу добу захворіли 336 дітей і 202 медпрацівники.



Також за минулу добу:

🔸 госпіталізовані - 1650 осіб;

🔸 летальних випадків - 432;

🔸 одужали - 17 391 особа;

🔸 здійснено тестувань за добу - 72 239 (в тому числі методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345).



За весь час пандемії в Україні:

🔹 захворіли - 2 038 248 осіб;

🔹 одужали - 1 596 829 осіб;

🔹 смертей - 42 950;

🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 292 051.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.



При цьому за минулу добу 11 100 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 217 мобільними бригадами з імунізації і 295 пунктами щеплення.



Загалом 539 126 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 26 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 495 569 осіб.



Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 869 випадків / 1079 щеплень;

Вінницька область - 134 випадки / 346 щеплень;

Волинська область - 239 випадків / 332 щеплення;

Дніпропетровська область - 444 випадки / 1374 щеплення;

Донецька область - 588 випадків / 398 щеплень;

Житомирська область - 75 випадків / 342 щеплення;

Закарпатська область - 102 випадки / 267 щеплень;

Запорізька область - 552 випадки / 660 щеплень;

Івано-Франківська область - 70 випадків / 172 щеплення;

Київська область - 390 випадків / 546 щеплень;

Кіровоградська область - 178 випадків / 183 щеплення;

Луганська область - 251 випадок / 108 щеплень;

Львівська область - 353 випадки / 670 щеплень;

Миколаївська область - 314 випадків / 479 щеплень;

Одеська область - 580 випадків / 679 щеплень;

Полтавська область - 651 випадок / 507 щеплень;

Рівненська область - 452 випадки / 190 щеплень;

Сумська область - 155 випадків / 335 щеплень;

Тернопільська область - 201 випадок / 383 щеплення;

Харківська область - 445 випадків / 546 щеплень;

Херсонська область - 27 випадків / 110 щеплень;

Хмельницька область - 195 випадків / 507 щеплень;

Черкаська область - 465 випадків / 443 щеплення;

Чернівецька область - 108 випадків / 241 щеплення;

Чернігівська область - 77 випадків / 203 щеплення.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.



Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.