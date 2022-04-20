Коронавірус по областях: за останню добу ковід виявили у 491 дитини

За офіційними даними РНБО, в Україні після вихідних, які по всій країні були обмежені строгими карантинними заходами, зростання захворюваності знизилося. На ранок 23 листопада COVID-19 підтвердили у 10 945 осіб.
При цьому 22 листопада зробили 28 374 тести на COVID-19 (методом ПЛР - 25 тис., ще 3 тис. - ІФА-тести).
Серед пацієнтів, у яких підтвердили коронавірус за останню добу - 491 дитина і 447 медпрацівників.
Загальна кількість випадків досягла 635 689.
Померли від COVID-19 вже 11 075 осіб (124 - за останню добу). Одужали 291 060 українців, продовжують хворіти 333 554, свідчать дані системи моніторингу поширення інфекції Ради національної безпеки і оборони. З підозрою на інфекцію зараз більш ніж 707 тис. українців.Київ - 60 218;
Померли від COVID-19 вже 11 075 осіб (124 - за останню добу). Одужали 291 060 українців, продовжують хворіти 333 554, свідчать дані системи моніторингу поширення інфекції Ради національної безпеки і оборони. З підозрою на інфекцію зараз більш ніж 707 тис. українців.
Ситуація з поширенням інфекції по регіонах виглядає так:
Вінницька область - 15 476;
Волинська область - 21 864;
Дніпропетровська область - 29 654;
Донецька область - 20 262;
Житомирська область - 26 966;
Закарпатська область - 21 538;
Запорізька область - 24 442;
Івано-Франківська область - 32 296;
Київська область - 31 212;
Кіровоградська область - 4358;
Луганська область - 5679;
Львівська область - 41 279;
Миколаївська область - 15 320;
Одеська область - 37 901;
Полтавська область - 18 557;
Рівненська область - 28 194;
Сумська область - 23 167;
Тернопільська область - 25 813;
Харківська область - 51 637;
Херсонська область - 8704;
Хмельницька область - 26 430;
Черкаська область - 18 292;
Чернівецька область - 31 369;
Чернігівська область - 15 061.
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