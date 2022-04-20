Коронавірус по областях: за останню добу ковід виявили у 491 дитини

08:59 23 листопада Київ, Україна

За офіційними даними РНБО, в Україні після вихідних, які по всій країні були обмежені строгими карантинними заходами, зростання захворюваності знизилося. На ранок 23 листопада COVID-19 підтвердили у 10 945 осіб.



При цьому 22 листопада зробили 28 374 тести на COVID-19 (методом ПЛР - 25 тис., ще 3 тис. - ІФА-тести).



Серед пацієнтів, у яких підтвердили коронавірус за останню добу - 491 дитина і 447 медпрацівників.