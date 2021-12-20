Коронавірус: перші результати випробування американської вакцини

07:09 15 липень Київ, Україна

Результати першої фази клінічних випробувань вакцини від нового коронавируса, що розробляється американської біотехнологічної компанією Moderna, показали посилення імунітету до інфекції у всіх учасників тестування. Про це повідомляє професійне видання New England Journal of Medicine.

Згідно з поширеними даними, в випробуваннях брали участь 45 здорових людей у віці від 18 до 55 років, які були розділені на три групи по 15 чоловік. Піддослідним в кожній з трьох груп двічі з різницею в 28 днів давали вакцину mRNA-1273 в різній дозуванні - 25, 100 і 250 мікрограмів відповідно.

В результаті було встановлено, що після першого вакцинації в усіх трьох групах у учасників випробувань з'явилися антитіла до коронавірус в кількості, пропорційній дозуванні вакцини. Після повторного прийому їх кількість збільшилася в кілька разів, причому найбільш сильно - в групі випробовуваних, які брали найменшу дозу вакцини.

Вчені встановили, що під час прийому тестованого прототипу вакцини приблизно у половини випробовуваних були виявлені побічні ефекти - втома, озноб, головний біль, біль в м'язах, а також хворобливі відчуття безпосередньо в місці введення вакцини. Найбільш часто побічні ефекти виявлялися після повторного прийому.

Дослідники відзначають, що результати першої фази тестування вакцини вони не виявили факторів, які привели б до припинення подальших випробувань. "Результати дослідження підтверджують необхідність подальшої розробки цієї вакцини", - заявили експерти.

Раніше повідомлялося, Moderna затримує на дві з гаком тижні початок третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавируса зважаючи на розбіжності з американськими федеральними Центрами з контролю і профілактиці захворювань та Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.