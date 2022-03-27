Коронавірус не оминає дітей: за добу захворіли 28 малюків

08:57 01 липня Київ, Україна

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 51 українець. Всього на території України зафіксовано 705 нових випадків інфікування, з них 28 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Також за минулу добу госпіталізовані 464 особи. З хворобою впоралися 1 719 осіб.



За останні 24 години вірус забрав життя 51 українця. З початку пандемії летальних випадків - 52 391.



Також за добу протестовано методом ПЛР - 20 913 осіб, методом ІФА - 9 743 особи, експрес-тестами - 18 382 особи.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в столиці країни (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіли 2 235 801 особа. Проведено ПЛР-тестів 10 861 246.