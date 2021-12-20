Коронавірус може завдати незворотної шкоди серцю

20:16 28 липень Київ, Україна

У Німеччині з'ясували, що наслідки коронавирусной інфекції, схожі на наслідки від серцевого нападу. Інфекція необоротно впливає на серце.



В ході дослідження фахівці виявили, що ознаки ураження на серце з 100 пацієнтів, які вилікувалися від коронавируса, були помічені у 76 з них. Варто також відзначити, що 75% учасників дослідження мали в крові високий рівень білка тропоніну, що як правило є показником перенесеного серцевого нападу.



Результати другого дослідження, яке провели в Німеччині, показали, що Covid-19 вразив серця більше половини пацієнтів, які померли від коронавируса.



Поки що вчені не можуть сказати, наскільки наслідки коронавирусной інфекції збільшують ризик серцевого нападу, інсульту або інших серцево-судинних захворювань у людей. При цьому дослідження допомагають пояснити, чому після одужання пацієнти довгий період часу не можуть позбутися від слабкості в тілі.



Також автори дослідження вважають, що лікарям необхідно спостерігати за станом пацієнтів з Covid-19 навіть після їх лікування. Експерти вважають, якщо результати подальших досліджень будуть аналогічними нинішнім, то існує ймовірність, що пандемія коронавируса може спровокувати хвилю серцевих захворювань.



Також вчені з'ясували, що Коронавірусние інфекції можуть приводити до неврологічних ускладнень і викликати пошкодження нервової системи і мозку людини.