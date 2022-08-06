Коронавирус: фейки от России о теории заговора

Дезінформація про коронавіруси та теорії змови підриває довіру населення ЄС до місцевої влади
У поширенні теорії змови по COVID-19 на території ЄС Єврокомісія звинувачує Росію.
Така дезінформація про коронавіруси спрямована на підрив довіри населення Євросоюзу до місцевої влади. У Єврокомісії вважають, що подібні дії можуть привести серйозних наслідків.
За даними Єврокомісії, поширенню деяких теорій змови, що стосуються коронавируса нового типу SARS-CoV-2, сприяють близькі до Кремля джерела. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано газеті Bild am Sonntag, що вийшла в неділю, 17 травня.
"Наші спостереження показують, що різні офіційні джерела, і ті джерела, які підтримуються на державному рівні - тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ - продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію (що стосується теми коронавируса. - Ред.) В ЄС і його країнах-сусідах ", - цитує видання дипломата в неділю, 17 травня.
За його словами, мета цієї кампанії по дезінформації - підірвати довіру до Євросоюзу і держав, що входять в нього, а також поставити під сумнів заходи, що вживаються в Європі для подолання кризи, викликаного пандемією COVID-19.
Ті, хто веде подібні кампанії, прагнуть "підірвати довіру громадськості до місцевої влади", підкреслив Петер Стано. На його думку, в нинішній ситуації є велика ймовірність "серйозних наслідків для громадського здоров'я".
У поширенні теорії змови по COVID-19 на території ЄС Єврокомісія звинувачує Росію.
Така дезінформація про коронавіруси спрямована на підрив довіри населення Євросоюзу до місцевої влади. У Єврокомісії вважають, що подібні дії можуть привести серйозних наслідків.
За даними Єврокомісії, поширенню деяких теорій змови, що стосуються коронавируса нового типу SARS-CoV-2, сприяють близькі до Кремля джерела. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано газеті Bild am Sonntag, що вийшла в неділю, 17 травня.
"Наші спостереження показують, що різні офіційні джерела, і ті джерела, які підтримуються на державному рівні - тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ - продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію (що стосується теми коронавируса. - Ред.) В ЄС і його країнах-сусідах ", - цитує видання дипломата в неділю, 17 травня.
За його словами, мета цієї кампанії по дезінформації - підірвати довіру до Євросоюзу і держав, що входять в нього, а також поставити під сумнів заходи, що вживаються в Європі для подолання кризи, викликаного пандемією COVID-19.
Ті, хто веде подібні кампанії, прагнуть "підірвати довіру громадськості до місцевої влади", підкреслив Петер Стано. На його думку, в нинішній ситуації є велика ймовірність "серйозних наслідків для громадського здоров'я".
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