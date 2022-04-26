Коронавірус атакує Україну: антирекорди ростуть з кожним днем

09:29 28 листопада Київ, Україна

Безпечності багатьох українців немає виправдання. Ними не дотримуються елементарні карантинні вимоги. Носіння маски, яке для китайця і японця стало звичним, для українця - посягання на його свободу. Свободу на смерть? Коронавірус успішно продовжує атакувати Україну. У країні три дні фіксують рекордний приріст захворюваності на коронавірус. Як повідомило сьогодні, 28 листопада, Міністерство охорони здоров'я, за минулу добу виявлено 16 294 нових хворих, що на 76 більше, ніж днем раніше.

При цьому за добу одужали 8897 осіб, за весь час - 335 135.

Померли за добу 184 людини, а з початку пандемії - 12 093.

За минулу добу госпіталізовано 1639 осіб.

Лабораторії провели за добу 67348 тестувань. ПЛР - 43458, IFA - 23890. За весь час проведено 4 463 249 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1739), Дніпропетровській (1599), Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях.

Динаміка по регіонах: Київ - 67278 (+1 739) Вінницька - 17051 (+628) Волинська - 23656 (+383) Дніпропетровська - 36487 (+1 599) Донецька - 22210 (+424) Житомирська - 29 098 (+617) Закарпатська - 22 974 (+226) Запорізька - 29 296 (+1 067) Івано-Франківська - 35374 (+678) Київська - 36214 (+979) Кіровоградська - 4941 (+117) Луганська - 6185 (+124) Львівська - 45052 (+543) Миколаївська - 17710 (+543) Одеська - 42851 (+1 350) Полтавська - 21490 (+789) Рівненська - 30430 (+555) Сумська - 27603 (+1 013) Тернопільська - 27425 (+375) Харківська - 54517 (+489) Херсонська - 9845 (+212) Хмельницька - 28917 (+567) Черкаська - 22 053 (+651) Чернівецька - 33 291 (+273) Чернігівська - 17 753 (640)

Відзначимо, в Україні почався третій карантин вихідного дня. За результатами аналізу епідситуації на наступному тижні вирішать, чи вводити жорсткий карантин.